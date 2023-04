Na Bledu podelili naslove državnih prvakov v sprintu na mirnih vodah

Bled, 27. aprila - Na Bledu je danes potekalo državno prvenstvo v sprintu na mirnih vodah za člane. To je bila hkrati tudi izbirna tekma za sestavo reprezentanc. Do naslovov članskih državnih prvakov so priveslali Mia Medved, Matevž Manfreda, Špela Ponomarenko Janić, Anže Urankar in Jošt Zakrajšek, je v sporočilu za javnost zapisala Kajakaška zveza Slovenije (KZS).