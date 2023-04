Hayterju tretja etapa in skupno vodstvo po Romandiji

Neuchatel, 27. aprila - Britanec Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) je zmagovalec tretje etape in novi vodilni v skupnem seštevku dirke po Romandiji. Na trasi od Morteauja do La Chaux-de-Fondsa (162,7 km) je v sprintu večje skupine ugnal Španca Juana Ayusa (UAE Team Emirates) in Francoza Romaina Bardeta (Team DSM).