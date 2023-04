Slovenski košarkarji v pričakovanju sobotnega žreba na Filipinih

Ljubljana, 27. aprila - Slovenska moška košarkarska reprezentanca bo v soboto v Quezon Cityju dobila tekmece v skupinskem delu letošnjega svetovnega prvenstva, ki bo med 25. avgustom in 10. septembrom na Japonskem in Filipinih ter v Indoneziji. Slovenija bo igro kroglic pričakala v drugem bobnu, skupaj s Francijo, Srbijo in Litvo. Žreb se bo pričel ob 14. uri.