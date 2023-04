Na Poljskem našli ostanke domnevne rakete z napisom v cirilici

Bydgoszcz, 27. aprila - Poljska je danes sporočila, da pregleduje ostanke zračnega vojaškega predmeta, domnevno rakete, ki so jih našli v gozdu blizu mesta Bydgoszcz na severu države. Po navedbah lokalnih medijev so ostanke našli v začetku tedna, na njih pa je napis v cirilici. Kraj, kjer so jih našli, je sicer precej oddaljen od poljskih meja z Rusijo in Ukrajino.