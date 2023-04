V Kijevu svarijo pred prevelikimi pričakovanji glede spomladanske ofenzive

Kijev/Mikolajiv/Zaporožje/Doneck, 27. aprila - Ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov je danes posvaril pred prevelikimi pričakovanji doma in v tujini glede načrtovane spomladanske ofenzive ukrajinskih sil. Kot je dejal, so se pričakovanja precej dvignila po uspehih ukrajinske vojske. Medtem je bilo v novih ruskih napadih po državi ubitih najmanj šest in ranjenih več kot 20 ljudi.