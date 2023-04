Ministri za izobraževanje in sindikati o pomenu učiteljskega poklica

Washington, 27. aprila - Ministri za izobraževanje in glavni predstavniki učiteljskih sindikatov iz 22 držav na 13. mednarodnem vrhu o učiteljskem poklicu v Washingtonu razpravljajo o dvigu ugleda in pomenu učiteljskega poklica. Vrha se udeležujeta tudi slovenski minister Darjo Felda in glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj.