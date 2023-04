Meta v četrtletju z nižjim dobičkom in višjimi prihodki

New York, 27. aprila - Krovno Facebookovo podjetje Meta je v prvem letošnjem četrtletju ustvarilo 5,7 milijarde dolarjev (5,2 milijarde evrov) čistega dobička, kar je za 24 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Prihodki so se povečali za tri odstotke na 28,6 milijarde dolarjev (25,9 milijarde evrov). To je več od napovedi analitikov.