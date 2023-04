Boston obdržal upanje, Seattle povedel

Boston, 27. aprila - Hokejisti Floride Panthers so v severnoameriški hokejski ligi NHL v Bostonu premagali Bruins s 4:3 in s tem znižali izid v zmagah na 2:3 ter obdržali upanje na napredovanje v drugi krog končnice na vzhodu. Srečanje je odločil Matthew Tkachuk po šestih minutah in petih sekundah podaljška.