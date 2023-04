Zdravstveni inšpektorat svetuje previdnost pri nakupu preko spleta

Ljubljana, 30. aprila - Zdravstveni inšpektorat potrošnike poziva h kritični presoji spletnih prodajalcev in izdelkov, kot so prehranska dopolnila, kozmetični izdelki, igrače in izdelki za otroke. Zakonodaja EU je usklajena in velja prost pretok blaga v okviru Evropske skupnosti, ponudba izdelkov prek spleta iz držav izven EU pa ni nujno skladna z evropsko zakonodajo.