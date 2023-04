Golob: Dan upora proti okupatorju je praznik spomina in razmisleka

Ljubljana, 27. aprila - Premier Robert Golob je v poslanici ob dnevu boja proti okupatorju poudaril, da je današnji dan praznik spomina in razmisleka o preteklosti, prihodnosti, predvsem pa o nas samih in naši nravi. Pozval je, naj nas preteklost navdihuje z dobrimi zgledi in naj nam zgodovinsko sporočilo tega dne pomaga graditi prihodnost.