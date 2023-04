Celjske košarkarice do druge finalne zmage

Kranj, 26. aprila - Košarkarice Cinkarne Celje le še zmaga loči do 19. naslova državnih prvakinj. Po ponedeljkovi zmagi na prvi finalni tekmi končnice v 1. SKL v Celju z 69:48 so slavile tudi na današnjem drugem dvoboju v Kranju, Triglav so premagale s 77:53 (20:19, 39:36, 52:48). V finalu se igra na tri zmage, tretja tekma bo 28. aprila v Celju.