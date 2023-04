V veljavi novela zakona o tujcih

Ljubljana, 27. aprila - Z današnjim dnem je začela veljati novela zakona o tujcih, ki odpravlja administrativne ovire in omogoča hitrejše vodenje postopkov izdaje in vročanja dovoljenj za prebivanje in potrdil o prijavi. Ob tem podaljšuje tudi brezplačne tečaje slovenščine, so rešitve novele povzeli na ministrstvu za notranje zadeve.