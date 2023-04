Dars vztraja pri izbranem izvajalcu za obnovo odseka Dramlje - Slovenske Konjice

Ljubljana, 26. aprila - Dars po odločitvi Državne revizijske komisije za razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila za obnovo odseka štajerske avtoceste med Dramljami in Slovenskimi Konjicami konzorciju CGP s partnerjema vztraja pri izbranem izvajalcu. Potem ko je konzorcij poslal pojasnila in ponudbo dopolnil, so jo pri Darsu označili za dopustno.