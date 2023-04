Na gradu Rihemberk prenovili grajsko kapelo

Nova Gorica, 27. aprila - S krajšo slovesnostjo se je v sredo začela letošnja poletna sezona na gradu Rihemberk. Ob tej priložnosti so obiskovalcem predstavili letošnjo novo pridobitev, obnovljeno grajsko kapelo. Vsako leto so izboljšani in nadgrajeni tudi programi za obiskovalce, ki jih v sodelovanju z lokalnim okoljem razvijata Mestna občina Nova Gorica in zavod Svitar.