Igralski ikoni Meryl Streep nagrada princese Asturije

Oviedo, 27. aprila - Igralska ikona Meryl Streep je letošnja prejemnica ugledne španske nagrade princese Asturije v kategoriji umetnost. V svoji karieri je 73-letna ameriška igralka oživela raznolike in kompleksne ženske like, ki vabijo k razmišljanju in oblikovanju kritičnega uma gledalca, je utemeljila žirija.