V muzeju Auschwitz-Birkenau konservatorska dela na otroških čevljih

Oswiecim, 28. aprila - V spominskem muzeju Auschwitz-Birkenau na jugu Poljske, ki se nahaja na mestu nekdanjega istoimenskega nemškega nacističnega koncentracijskega in uničevalnega taborišča, so zagnali dveletni projekt za ohranitev približno 8000 otroških čevljev, ki so del spominskih zbirk muzeja.