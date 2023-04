V Ribnici začenjajo z energetsko optimizacijo šestih občinskih stavb

Ribnica, 26. aprila - Ribniški župan Samo Pogorelc in direktor podjetja Blesk 2 Sebastjan Pogorelec sta danes podpisala pogodbo o energetski optimizaciji šestih stavb, ki so v lasti občine. S projektom, vrednim 1,1 milijona evrov, načrtujejo pomembno zmanjšanje stroškov za energijo in posodobitev same stavbe, je ob podpisu povedal Pogorelc.