Začenja se letošnji novogoriški Festival vrtnic

Nova Gorica, 27. aprila - V Novi Gorici in okolici se danes z vodenim ogledom zbirke burbonk začenja 18. Festival vrtnic. Obeležili ga bodo z več dogodki, razstavami, predavanji, tudi kuharskimi in kozmetičnimi delavnicami ter koncertom med burbonkami, prireditve pa bodo potekale vse do 21. maja.