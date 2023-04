Na Vrhu nad Želimljami medved davi napadel sprehajalca

Škofljica, 26. aprila - V kraju Vrh nad Želimljami v Občini Škofljica je v jutranjih urah medved napadel sprehajalca s psom. Napadeni na srečo ni utrpel hujših poškodb, medved se je po dogodku umaknil, so prek spletne strani sporočili z Občine Škofljica. Ta je o dogodku obvestila Lovsko družino Škofljica in ministrstvo za naravne vire in prostor.