Evropske borze uvodoma v rdečem

London/Frankfurt/Pariz, 26. aprila - Indeksi na evropskih borzah so se v uvodu novega trgovalnega dne obarvali rdeče. Po poročanju tujih agencij vlagatelji sledijo slabšemu razpoloženju z azijskih borz, obenem pa so še naprej zaskrbljeni glede stanja v ameriškem finančnem sektorju. Za nekaj optimizma so sicer poskrbela poročila o visokih dobičkih tehnoloških velikanov.