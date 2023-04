Bruselj predlaga enostavnejša javnofinančna pravila EU

Bruselj, 26. aprila - Evropska komisija je danes predstavila predlog reforme ekonomskega upravljanja in javnofinančnega usklajevanja v EU, da bi bila pripravljena na prihodnje izzive. Glavni cilj reforme je okrepiti vzdržnost javnega dolga ter spodbujati trajnostno in vključujočo rast v vseh članicah prek reform in investicij. Namen reforme je tudi poenostaviti pravila.