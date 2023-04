Ministrstvo izbralo koncesionarje za javni linijski prevoz potnikov

Ljubljana, 26. aprila - Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je izbralo koncesionarje za izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov na območju Slovenije. Za sklop pomurske regije je bil izbran Avtobusni promet Murska Sobota, ostala območja so pripadla Nomagu in Arrivi, izhaja iz objave na portalu javnih naročil. Zoper izbiro so sicer še možne pritožbe.