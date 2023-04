V Kotljah bo predvidoma do sredine julija zgrajeno krožišče

Kotlje, 27. aprila - V Kotljah bodo predvidoma do sredine julija dobili krožišče na glavni cesti Ravne na Koroškem-Slovenj Gradec. Razlogov za naložbo je bilo več, med drugim je bilo zdajšnje križišče neprijazno tudi za pešce in kolesarje, so pojasnili na direkciji za infrastrukturo. Naložba je vredna 930.000 evrov, sofinancira jo občina Ravne na Koroškem.