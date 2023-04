Ljubljanski policisti prijeli dva tatova

Ljubljana, 26. aprila - Policisti so v torek prijeli dva tatova, ki sta med 20. in 27. marcem v centru Ljubljane izvršila pet drznih tatvin. V vseh primerih sta pristopila do oškodovancev, nekatere od njih zamotila z vprašanji in jim iz torbic ali žepov jaken ukradla mobilne telefone, denarnice in druge vrednejše predmete, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.