Cene nafte navzgor

Singapur, 26. aprila - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju dvignile in tako nadomestile majhen del izgub iz prejšnjega dne. Na povpraševanje na trgu so vplivali podatki o zmanjšanju zalog nafte v ZDA. Te naj bi po nekaterih neuradnih podatkih upadle za približno 6,1 milijona sodov, medtem ko so analitiki pričakovali zmanjšanje le za 1,5 milijona sodov.