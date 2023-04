Azijske borze neenotno

Tokio, 26. aprila - Osrednji delniški indeksi na azijskih borzah tudi danes niso imeli enotnega predznaka in so sledili razpoloženju vlagateljev z Wall Streeta. Na slabše razpoloženje vlagateljev po poročanju francoske tiskovne agencije AFP vplivajo skrbi glede obetov za ameriško gospodarstvo in celoten bančni sektor.