Talibani ubili krivca za napad na letališču v Kabulu pred dvema letoma

Kabul/Washington, 26. aprila - Talibanske oblasti so ubile domnevnega organizatorja uničujočega samomorilskega bombnega napada na letališču v Kabulu, do katerega je prišlo med kaotičnim umikom ameriških sil iz države poleti leta 2021, so v torek sporočili z Bele hiše. Šlo je za enega najhujših tovrstnih napadov v Afganistanu v zadnjih letih, ubitih je bilo skoraj 200 ljudi.