Kopitarjevi kralji po porazu na peti tekmi pred zahtevno nalogo

Edmonton, 26. aprila - Hokejisti Los Angeles Kings, za katere igra slovenski as Anže Kopitar, so v gosteh izgubili peto tekmo prvega kroga končnice v severnoameriški ligi NHL. S 6:3 so jih ugnali Edmonton Oilers in povedli s 3:2 v zmagah. Kopitar je za poražene kralje dosegel podajo pri prvem golu.