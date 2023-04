Kmetijski ministri EU za enoten odziv na težave zaradi ukrajinskega žita

Luxembourg, 25. aprila - Kmetijski ministri članic EU so se danes v Luxembourgu zavzeli za enoten odziv na težave, s katerimi se nekatere članice soočajo zaradi uvoza velikih količin ukrajinskega žita, je po zasedanju povedal švedski minister Peter Kullgren. Pristojni evropski komisar Janusz Wojciechowski pa je dejal, da so prizadete članice in komisija blizu rešitvi.