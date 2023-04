Pri sanaciji brežin potoka v Ilirski Bistrici delali brez soglasja zavoda za ribištvo

Ilirska Bistrica, 26. aprila - V Ilirski Bistrici je družba VGP Drava, ki je sicer koncesionar direkcije za vode, konec marca začela sanacijo Bistrice. To je povzročilo ogorčenje med domačimi ribiči zaradi spornih gradbenih del v strugi, del pa so se lotili brez soglasja zavoda za ribištvo. Dela so do pridobitve soglasja začasno ustavili, je za STA povedal župan Gregor Kovačič.