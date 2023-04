Prireditelji Wimbledona namenili dodatno pomoč Ukrajini

Wimbledon, 25. aprila - Prireditelji najbolj slovitega teniškega turnirja na svetu v Wimbledonu bodo ukrajinskim teniških igralkam in igralcem letos namenili dodatno pomoč, potem ko so pred mesecem dni odpravili prepoved igranja športnicam in športnikom iz Rusije in Belorusije, ki je bil v veljavi lani zaradi ruskega vojaškega posredovanja na Ukrajino.