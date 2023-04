Za vpis v srednje šole za prihodnje šolsko leto prijavljenih 22.870 kandidatov

Ljubljana, 25. aprila - Za vpis novincev v srednje šole za prihodnje šolsko leto se je v roku na skupno 25.560 prvotno razpisanih mest prijavilo 22.870 kandidatov. Kandidati so imeli nato do ponedeljka še možnost za prenos prijavnice na drugo šolo ali izobraževalni program. Do roka je svojo prvotno prijavo preneslo 1963 kandidatov, so sporočili z ministrstva.