Đorđević na uvodnem seminarju programa HELP pozdravil pogosto uporabo sodne prakse ESČP

Ljubljana, 25. aprila - Predsednik vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević je nagovoril udeležence uvodnega seminarja projekta HELP, ki je bil namenjen obrazložitvam sodnih odločb in človekovim pravicam. Đorđević je izrazil zadovoljstvo, ker se v slovenski pravni praksi vse pogosteje uporablja sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice, so sporočili s sodišča.