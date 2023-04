Centralna tehniška knjižnica v okviru načrta za odpornost prejela več kot štiri milijone evrov

Ljubljana, 25. aprila - Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani je bila izbrana na javnem razpisu Prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij in Centralne tehniške knjižnice za delo po načelih odprte znanosti v okviru načrta za okrevanje in odpornost. Za podporo pri uvajanju teh načel bo prejela bo 4.031.733 evrov, so sporočili z ministrstva.