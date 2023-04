AVP poziva k previdni in strpni vožnji med prazničnimi dnevi

Ljubljana, 25. aprila - Ceste bodo med prazničnimi dnevi spet bolj polne, saj se bodo mnogi odpravili na počitnice, lepo vreme bodo izkoristili tudi motoristi in kolesarji, povečan pa bo tudi tovorni promet, so opozorili na Agenciji za varnost prometa (AVP). Voznike zato pozivajo k previdni in strpni vožnji, med katero naj pazijo nase in na druge.