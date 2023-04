FAO: Meso, jajca in mlečni izdelki so bistveni viri hranil

Rim, 25. aprila - Meso, mlečni izdelki in jajca so "bistveni viri hranil" za svetovno prebivalstvo, zlasti za najranljivejše skupine ljudi, je v danes objavljenem poročilu zapisala Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO). Ob tem poziva živinorejski sektor, naj kljub temu zmanjša svoj vpliv na okolje.