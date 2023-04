Fajon po srečanju z avstrijskim in hrvaškim kolegom pozvala k obnovi schengna

Reka, 25. aprila - Zunanji ministri Slovenije, Avstrije in Hrvaške so danes na srečanju na Reki poudarili pomen sodelovanja na področju energetike, pomoči Ukrajini in migracij. Pri slednjih sicer ostaja ovira avstrijski nadzor na meji s Slovenijo, zunanja ministrica Tanja Fajon pa je v tej luči izrazila željo po obnovi schengna in pri tem ponudila slovensko pomoč.