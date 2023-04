Razstava o alpinističnih legendah, Vikiju Grošlju in Stipetu Božiću tudi na Reki

Reka, 25. aprila - V reškem Hrvaškem kulturnem domu bodo drevi odprli razstavo o pol stoletja dolgem delovanju dveh alpinističnih legend, Vikija Grošlja in Stipeta Božića. Razstava z naslovom Stipe in Viki - 50 let skupnega delovanja bo, kot so za STA povedali v Slovenskem domu KPD Bazovica, odprta predvidoma do sredine maja.