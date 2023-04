V Sudanu kljub posameznim strelom spoštovanje krhkega premirja

Kartum, 25. aprila - V sudanski prestolnici Kartum so dopoldan odmevali posamezni streli, vendar pa ostaja upanje, da bosta sprti strani še naprej spoštovali 72-urno prekinitev ognja. Po posredovanju ZDA je premirje stopilo v veljavo ob polnoči in danes privedlo do pospešenih prizadevanj za evakuacije iz države, poročajo tuje tiskovne agencije.