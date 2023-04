Pred stoletjem se je rodila gospa po rodu in značaju Rapa Šuklje

Ljubljana, 26. aprila - Na današnji dan pred stotimi leti se je rodila publicistka, prevajalka ter filmska in gledališka kritičarka Rapa Šuklje. Šuklje je bila dolgoletna urednica radijske oddaje Gremo v kino in prepoznana po svojih žlahtnih in iskrivih kritikah. V slovenščino je prevedla številna tuja literarna dela, med drugim Sliko Doriana Graya Oscarja Wilda.