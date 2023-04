Ob evropskem tednu cepljenja poudarek na pomenu ozaveščanja javnosti

Ljubljana, 25. aprila - Zaradi nizke stopnje precepljenosti z določenimi cepivi v Sloveniji je pomembno javnost ozavestiti o pomenu in varnosti cepiv, sta na današnji novinarski konferenci ob evropskem tednu cepljenja poudarila pediater Denis Baš in specialist javnega zdravja Zoran Simonović. Prav tako je po njunem mnenju pomembno tudi poenostaviti dostop do cepljenja.