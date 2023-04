Roglič: Primerjavam se v tem trenutku izogibam

Ljubljana, 25. aprila - Slovenski kolesarski as Primož Roglič na Tenerifu zaključuje višinske priprave za dirko po Italiji. To sicer nestrpno pričakuje, a ostaja miren, zaveda se, da je opravil vse, kar je v njegovi moči. Primerjavam na treningih se trenutno izogiba, saj pravi, da je dirka čisto nekaj drugega in da bodo pomembne le primerjave v 21 dneh dirke.