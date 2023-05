Ultra Trail Vipavska dolina bo znova povezal Vipavsko dolino in Goriško

Vipavska dolina, 1. maja - Od 5. do 7. maja bo Vipavska dolina in Goriška gostila eno največjih ultramaratonskih preizkušenj pri nas, Ultra Trail Vipavska dolina, na katerega je prijavljenih 1800 tekačev, od tega 700 iz tujine, med drugim tudi iz Kitajske in ZDA. Tudi letos bo Slovenska turistična organizacija z dogodkom Slovenijo promovirala kot športno destinacijo.