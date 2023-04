London/Frankfurt/Pariz, 25. aprila - Indeksi na evropskih borzah so v prvih urah novega trgovalne dne obarvani rdeče, s čimer so sledili slabšemu razpoloženju z azijskih borz in Wall Streeta. Oči vlagateljev medtem še naprej ostajajo uprte v objave četrtletnih poslovnih rezultatov podjetij.