Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne s padcem

Ljubljana, 25. aprila - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na ljubljanski borzi zdrsnil za 0,41 odstotka. Vlagateljem so daleč najbolj zanimive delnice Krke, s katerimi so do 11.30 ustvarili za 1,3 milijone evrov prometa. Delnice Krke so sicer v dopoldanskem trgovanju zabeležile tudi največji padec.