V Cankarjevem domu odprtje razstave Saše Bezjak

Ljubljana, 25. aprila - V okviru cikla Likovni kritiki izbirajo bodo drevi v Galeriji Europlakat v Cankarjevem domu odprli razstavo Saše Bezjak po izboru Nine Jeza. Vsebina del Saše Bezjak je vezana na intimo in medosebne odnose, ki so v svojem jedru koncentrirani do primitivne preprostosti. Razstava bo na ogled do 26. junija.