Hrvaški diplomati ne želijo v Ukrajino in Južno Afriko

Zagreb, 25. aprila - Med hrvaškimi diplomati je vse manj zanimanja za služenje v državah, kot so Južna Afrika, Iran ali Ukrajina. Razlog za to je v oddaljenosti držav ter posebnih življenjskih in delovnih razmerah, poroča hrvaški časnik Večernji list. Ministrstvo za zunanje zadeve zato razmišlja o posebnem dodatku za uslužbence v teh državah.