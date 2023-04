Na voljo novih 10 milijonov evrov za projekte proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov

Ljubljana, 25. aprila - Agencija za energijo je objavila nov javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom za vstop v podporno shemo. Na voljo je 10 milijonov evrov, prijava projektov je mogoča do 5. junija, je objavila agencija.