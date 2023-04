Rezultati Lenarčičevih meritev nad indijsko podcelino alarmantni

Ljubljana, 25. aprila - Slovenski letalec in raziskovalec Matevž Lenarčič je v sklopu projekta GreenLight World Flight z raziskovalnim letalom v 20 dneh opravil meritve nad območjem 12 držav na Bližnjem vzhodu in indijski podcelini. Meritve na več kot 20.000 kilometrih poti so pokazale zaskrbljujoče slabo stanje ozračja, rezultati pa so alarmantni.