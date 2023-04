V Zpizu se do vprašanj ureditve varstvenega dodatka ne opredeljujejo

Ljubljana, 25. aprila - Na Zavodu za invalidsko in pokojninsko zavarovanje (Zpiz) pojasnjujejo, da vprašanje ureditve pravice do varstvenega dodatka ter pogojev za njeno priznanje ne sodi v področje obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Zpiz zato ne sodi med deležnike, ki bi se do ustreznosti predlaganih rešitev opredeljevali.